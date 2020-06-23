Фарфан лайкнул пост Семина с призывом к Кикнадзе уйти в отставку

Обращение бывшего тренера «Локомотива» Юрия Семина к генеральному директору клуба Василию Кикнадзе вызвало большой отклик.
Пост Семина лайкнули форвард железнодорожников Джефферсон Фарфан и бывший президент клуба Илья Геркус.
Также лайк поставили хавбек «Зенита» Магомед Оздоев, ранее выступавший за «Локомотив», форвард тульского «Арсенала» Евгений Луценко и вратарь «Уфы» Александр Беленов, сообщает журналист Вячеслав Короткин.
Семин призвал Кикнадзе уйти в отставку: «Такое неуважение к фанатам своей команды невозможно ни в одном клубе мира»