Фарфан лайкнул пост Семина с призывом к Кикнадзе уйти в отставку

Обращение бывшего тренера к генеральному директору клуба Василию Кикнадзе вызвало большой отклик.

Пост Семина лайкнули форвард железнодорожников и бывший президент клуба Илья Геркус.

Также лайк поставили хавбек , ранее выступавший за «Локомотив», форвард тульского Евгений Луценко и вратарь «Уфы» Александр Беленов, сообщает журналист Вячеслав Короткин.

Семин призвал Кикнадзе уйти в отставку: «Такое неуважение к фанатам своей команды невозможно ни в одном клубе мира»