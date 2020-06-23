Защитник «Спартака» Маслов о судьях: «Нужно быть выше этого. Должны делать результат, несмотря на противодействие»

Защитник поделился мнением о работе арбитров на матчах команды.

– на одной из пресс-конференций поражался, что ты успел получить три карточки в первых четырех матчах. Как сам считаешь, все предупреждения были по делу?

– Не хочу никого обвинять. Но иногда бывает, что соперник падает еще до контакта, начинает кричать, а судья подходит и дает тебе желтую. В таких ситуациях просто не понимаешь, что происходит.

– Как в команде относятся к спорным решениям арбитров, которые в последнее время участились?

– Даже не хочется комментировать эту тему. Мы должны быть выше этого и добиваться результата, несмотря на противодействие с какой-либо стороны.

Оправдываться судейскими ошибками бессмысленно. Значит, сами должны играть лучше. Так, чтобы арбитры не могли лишить нас победы.

– Из-за удаления в матче с на бровке в Сочи не было главного тренера. Эмоции Доменико во время игр передаются команде?

– Подсказки и эмоции тренера иногда дают импульс, но я считаю, что мы в любом случае должны были побеждать. Тем более что играли словно дома: болельщиков «Спартака» на «Фиште» было явно больше, чем поклонников .

Понятно, что за нас болеют по всей России, но с учетом нынешних ограничений такая картина удивила, – сказал Маслов.

«Спартак» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 33 очка в 28 матчах.

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