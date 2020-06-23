Гаттузо о «моде на пенальти»: «Правило нужно изменить. Прыжки с руками за спиной – это какой-то другой спорт»

Главный тренер подвел итоги матча 32-го тура Серии А с (2:2) и высказался о судействе.

«Я впервые встретился с «Миланом». Этот клуб сделал из меня игрока, мужчину – конечно, это был эмоциональный момент.

Не спрашивайте меня о пенальти [ ], потому что я вам не отвечу (защитник хозяев сбил в штрафной хавбека гостей – прим. Sports.ru). Вы будьте судьями.

Что же касается моды на пенальти за каждую игру рукой, я не могу представить футболиста, который прыгает или двигается с руками за спиной. Это какой-то другой спорт.

Мне кажется, мы побили рекорд в Серии А по пенальти, назначенным за игру рукой. Правило нужно изменить. Те из нас, кто играл, знают, что для прыжка нужны руки. Постоянные разговоры об этом идут на протяжении двух лет, но, кажется, ничего не меняется.

Но вот из-за чего я действительно злюсь, так это из-за того, что моим игрокам нужно шесть-семь моментов, чтобы забить. И речь не только о форвардах. Мы создаем так много моментов, но не реализуем их. Вот где нам надо прибавлять», – сказал итальянец в интервью Sky Sport Italia.

Матч обслуживала бригада судей во главе с .

«Нам отрезать руки? Это безумие». «Аталанта» почти прибила «Юве», но потеряла победу из-за двух пенальти