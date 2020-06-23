Николич про 1:1 с «Уфой»: «Меня не устраивает, что «Локо» так сильно нервничал. Играли как неопытная команда»

Главный тренер «Локомотива» поделился мыслями после матча 28-го тура против «Уфы» (1:1).

«Мы очень нервно начали. Первые 25 минут нам никак не удавалось играть в свою игру.

Играли как молодая неопытная команда, которая впервые участвует в таком серьезном матче. Очень легко теряли мячи. Но во втором тайме после разговора в перерыве сыграли намного лучше.

Команда нервничает. Надо показывать свое желание и стремление к победе на поле. Меня не устраивает, что сегодня мы так сильно нервничали.

Но у нас бойцовская команда, которая проявит свои лидерские качества в оставшихся матчах».

Про гол Фарфана

«Ему хватило 20-25 минут, чтобы забить гол. Он помог команде, это игрок большого уровня, которого нам сильно не хватало», – сказал Николич.

продлил безвыигрышную серию до четырех матчей. В следующем туре команда Николича сыграет с ЦСКА.