«Аталанта» 8 минут и 11 секунд контролировала мяч перед первым голом в ворота «Ювентуса»

Первый мяч «Аталанты» в ворота (2:2) во вчерашнем матче Серии А получился особенным.

Как пишет журналист La Gazzetta dello Sport Джузеппе Пасторе, перед голом «Аталанта» контролировала мяч 8 минут и 11 секунд.

За это время команда Маурицио Сарри ни разу не коснулась мяча на половине поля соперника.

Туринцы за этот отрезок несколько раз возвращали себе мяч на своей половине поля, но после одной-двух передач игроки команды из Бергамо отбирали его.

Сейчас «Аталанта» занимает 3-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 68 очков после 32 туров. Команду может опередить «Интер», у которого есть один матч в запасе.

«Нам отрезать руки? Это безумие». «Аталанта» почти прибила «Юве», но потеряла победу из-за двух пенальти