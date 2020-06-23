Сетьен о борьбе за титул: «Барса» делает все возможное, но «Реал» выигрывает все матчи»

Главный тренер «Барселоны» подвел итоги матча с «Вальядолидом» (1:0) в 36-м туре .

«Спад в нашей игре в конце матча случился не по футбольным причинам, а из-за физики.

Мы делаем все возможное, чтобы выступать еще лучше, но соперник в борьбе за чемпионство [ ] выигрывает все матчи.

В конце матча была нервозность, но это связано с тем, что мы должны были забить больше голов в первой половине встречи.

Мы ожидали, что сыграет в пять защитников, и мы сделали тоже самое, чтобы прижать их на флангах. И если бы они прикрыли Бускетса, мы могли бы выходить в атаку за счет одного из центральных защитников.

У нас хорошо получалась игра 30-35 минут, когда мы должны были сделать счет крупнее.

Из-за усталости во втором тайме нам пришлось отступить и защищаться. Нам не удалось избежать всех опасных ситуаций, но мы минимизировали риск.

После предыдущего матча не прошло даже 72 часов. Было жарко, поле высохло. У нас были игроки, которым не хватало свежести.

Гризманн испытал некоторый дискомфорт и попросил замену. Замена логична, потому что игрок провел пять игр подряд, и ему нужно было дать отдых. Замена Месси? Счет был очень скользким. Если бы счет был другим, отдых получили бы больше футболистов», – сказал тренер.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.