Владимир Федотов: «Спартак» – народная команда, ее всегда приятно обыгрывать»

Главный тренер «Сочи» прокомментировал победу над «Спартаком» (1:0) в 28-м туре .

– Первый тайм был неплохой в нашем исполнении. Был прессинг.

Во втором тайме не хватало промежуточной передачки и точности, чтобы наказать соперника в контратаке. Были попытки, хорошие предпосылки. Можно было снять напряженность раньше, возникали зоны.

Надо признать, что был очень сложный матч в Питере – очень много сил отдали. Считаю, что там не заслуживали поражения, было достаточно моментов, чтобы отыграться.

Благодарен ребятам. Они проявили героизм – без этого не бывает побед – и мастерство, достаточно хорошо оборонялись.

Но есть у нас и проблемы. И Крис [Нобоа] не совсем в том тонусе, но то, что он делал на поле сегодня, подтверждает его мастерство и понимание игры. Он очень важен для нас, команда при нем чувствует себя по-другому.

– Команда из Сочи до этого дня никогда не побеждала «Спартак», но лично у вас со «Спартаком» счет 3:1. В чем секрет?

– У меня папа был ярым болельщиком . Его теперь с нами нет. Я всегда говорю: «Папа, посвящаю победы тебе». В том плане, что он привил любовь к футболу, к «Спартаку». Это народная команда, и ее всегда приятно обыгрывать. Я говорю: «Ну, батя, извини», – сказал Федотов в эфире телеканала «Матч Премьер».