«Нельзя на «Жигулях» обогнать «Мерседес». Юран о составе «Спартака»

Бывший игрок поделился мнение о нынешнем составе красно-белых.

«Конечно, всегда от «Спартака» хочется большего – и побед, и качества игры. Но, на мой взгляд, здесь собранные в команде футболисты, при всем к ним уважении, уступают задачам, которые перед клубом в любом случае ставятся.

То, что на поле выходит молодежь, – это хорошо и перспективно. Но если клуб хочет решать задачи сейчас, то нужно усиливаться. Когда «Спартак» тренировал Массимо Каррера, у него были игроки под более масштабные цели. В том числе чемпионство, которое в итоге было выиграно.

Ну а сейчас нельзя на «Жигулях» обогнать «Мерседес». Поэтому 1:1 с «Локомотивом» – закономерный результат. У обеих команд были потери. «Спартак» остался без Жиго и Зобнина, «Локомотив» – без Крыховяка, Баринова и Гильерме. И оба коллектива сыграли так, как могли на сегодняшний день», – сказал Юран.

«Спартак» занимает 8-е место в , набрав 33 очка после 27 матчей.