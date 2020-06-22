Пеп Гвардиола: «Второе место в АПЛ важнее победы в английских кубках»

Главный тренер «Манчестер Сити» высказался о целях команды на концовку сезона.

«Нельзя отрицать, что второе место в АПЛ важнее победы в Кубке Англии, Кубке лиги. Все клубы борются за попадание в Лигу чемпионов.

В этом сезоне мы не были лучшими, лучшей стала другая команда, но мы были лучше остальных 18 команд. Это [второе место] – наша цель на концовку сезона», – сказал Гвардиола.

В этом сезоне «горожане» выиграли лиги и продолжают борьбу в Кубке Англии. В АПЛ на втором месте, на 9 очков опережая «Челси», который идет третьим.