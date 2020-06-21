Пеп про ЛЧ: «Реал» выбьет «Манчестер Сити», если будем думать о следующей стадии»

Главный тренер «Манчестер Сити» поделился ожиданиями от предстоящего матча Лиги чемпионов с «Реалом» после жеребьевки.

Победитель пары «Реал» – «Ман Сити» сыграет с лучшим из пары «Ювентус» – «Лион» в четвертьфинале турнира.

«Мы играем против «Реала». Если будем думать о следующей стадии, «Реал», короли этого турнира, выбьет нас. Нет никого, кто знает «Реал» лучше меня, их потенциал и историю. И нам придется играть.

Видел результаты жеребьевки, кажется, через два-три часа после ее проведения. Впереди у нас «Брайтон», плюс мы продолжаем готовиться к «Арсеналу» [в полуфинале Кубка Англии].

После этого у нас есть еще два матча и потенциальный финал [Кубка Англии], а потом уже л». Это все, что у меня на уме», – сказал каталонец.

Напомним, первый матч 1/8 финала чемпионов закончился выездной победой со счетом 2:1. Розыгрыш турнира возобновится в августе.

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