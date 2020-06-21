Александр Жуков: «Спартаковский стиль полностью утерян. Клуб потерял свое лицо»

Первый вице-спикер Госдумы РФ, почетный президент ОКР Александр Жуков поделился мнением об игре «Спартака».

– Как вам «Спартак» после возобновления чемпионата?

– Нужно менять все кардинально, и игру в первую очередь, это очевидно всем. Команда показывает тусклую игру, совершенно непонятно направление движения.

«Спартак» растерял свой футбол полностью, демонстрирует не ту игру, которую ждут болельщики и к которой они привыкли. Можно сказать, что клуб потерял свое лицо. Спартаковский стиль полностью утерян.

Кредит к у болельщиков большой, но как долго это может продолжаться, сказать никто не сможет.

– Вы говорите об игре. Стоит ли в таком случае искать нового тренера?

– Тедеско работает меньше года, не стоит его дергать. Частая смена тренеров ни к чему хорошему не приводит. Человек пришел в команду в непростое время, и было бы сложно изменить ситуацию за столь короткий срок.

Нужно дать тренеру возможность работать, выстроить футбол. Верю, что еще много раз завоюет трофеи.

– Команда за три тура до окончания сезона в идет в трех очках от шестого места, которое может стать путевкой в Лигу Европы, и всего в шести очках от зоны вылета. В какую сторону качнется маятник?

– С точки зрения чемпионата этот сезон потерян. Единственная надежда остается на Кубок России. Думаю, задача нового генерального директора – наладить игру.

Дело не в очках и не в месте в таблице. «Спартак» всегда отличался красивым футболом, и за это болельщики команду любили. Надо постараться выиграть Кубок, а потом думать над качеством игры, – сказал Жуков.

Грустный финал «Спартака» Цорна и Тедеско. Ни гендиректора, ни тренера, ни лидера – осталась только схема 3-5-2