Оле-Гуннар Сульшер: «Думаю, пенальти в ворота «Астон Виллы» был»

Главный тренер прокомментировал победу над (3:0) в 34-м туре АПЛ.

«Я думаю, что это пенальти. Парень выставляет ногу, Фернандеш делает фантастический [разворот] в стиле Зидана, Марадоны, а затем приземляется на соперника. Думаю, это пенальти.

Нам повезло, что мы уходили на перерыв со счетом 2:0. Даже при счете 1:0 я думал, что наши защитники смогут провести сухой матч. Они приняли критику, которая была после последнего матча, и показали хороший результат.

Я вношу свою лепту, чтобы помочь Гринвуду, но от него тоже многое зависит – как играть, тренироваться, жить. Ему решать, как далеко он хочет пойти.

Ему 18 лет, конечно, он станет лучше. Гринвуд учился в академии с самого детства, его отец показал мне совместную фотографию, когда Мэйсону было 7 лет. Он знает, что мы в него верим. Нельзя оставлять игроков в запасе, если они забивают.

Погба по-прежнему на контракте с «МЮ». Он фантастический человек и игрок – один из лучших полузащитников в мире. Эта команда отличается от той, которую он покинул, получив травму. В раздевалке этой команды все гораздо лучше», – сказал Сульшер.

Напомним, арбитр Джонатан Мосс назначил пенальти в ворота бирмингемцев за фол защитника на . Однако на повторах видно, что португалец сам наступил на ногу футболисту «Виллы».

Фото: Gettyimages.ru/Oli Scarff/Pool