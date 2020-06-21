«Филадельфия» сыграла в футболках с именами темнокожих, погибших от рук полиции

Теги МЛС Филадельфия Юнион Нью-Йорк Сити Андре Блэйк дискриминация Джордж Флойд Футбол

Футболисты команды «Филадельфия Юнион» провели матч МЛС против «Нью-Йорк Сити» (1:0) в специальных футболках. 

Перед матчем игроки сфотографировались в футболках с надписью Black Lives Matter («Жизни чернокожих имеют значение»), а на игровых майках вместо фамилий футболистов были написаны имена темнокожих людей, погибших от рук полиции.

На спине у вратаря «Флориды» Андре Блэйка была фамилия Джорджа Флойда, после убийства которого в мае в США начались массовые протесты.

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