«Филадельфия» сыграла в футболках с именами темнокожих, погибших от рук полиции

Футболисты команды провели матч МЛС против (1:0) в специальных футболках.

Перед матчем игроки сфотографировались в футболках с надписью Black Lives Matter («Жизни чернокожих имеют значение»), а на игровых майках вместо фамилий футболистов были написаны имена темнокожих людей, погибших от рук полиции.

На спине у вратаря «Флориды» была фамилия , после убийства которого в мае в США начались массовые протесты.

МЛС вернулась: почти 9 минут протеста против расизма и гигантский виртуальный лого adidas в центре поля