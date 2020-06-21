«Филадельфия» сыграла в футболках с именами темнокожих, погибших от рук полиции

Футболисты команды «Филадельфия Юнион» провели матч МЛС против «Нью-Йорк Сити» (1:0) в специальных футболках.
Перед матчем игроки сфотографировались в футболках с надписью Black Lives Matter («Жизни чернокожих имеют значение»), а на игровых майках вместо фамилий футболистов были написаны имена темнокожих людей, погибших от рук полиции.
На спине у вратаря «Флориды» Андре Блэйка была фамилия Джорджа Флойда, после убийства которого в мае в США начались массовые протесты.
МЛС вернулась: почти 9 минут протеста против расизма и гигантский виртуальный лого adidas в центре поля
Our players had a message today: #BlackLivesMatter pic.twitter.com/wCVx6DPBro— PhilaUnion (@PhilaUnion) July 9, 2020