«Ростов» отказался продавать Шомуродова в «Гент» за 5 млн евро (Sport24)

Стало известно, сколько предлагал за нападающего «Ростова» .

Бельгийский клуб предложил 5 млн евро с разбивкой на 2 года, сообщает Sport24.ru.

«Ростов» мог сразу получить 2 млн евро, еще 1,5 млн евро через год и столько же через два года. Но донской клуб сразу ответил отказом.

В нынешнем сезоне 25-летний форвард забил 11 голов за 25 игр. Подробнее с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Шомуродов хочет перейти в европейский клуб летом. В январе он продлил контракт с «Ростовом» на 5 лет