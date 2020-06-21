«Ростов» отказался продавать Шомуродова в «Гент» за 5 млн евро (Sport24)

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Стало известно, сколько «Гент» предлагал за нападающего «Ростова» Эльдора Шомуродова.

Бельгийский клуб предложил 5 млн евро с разбивкой на 2 года, сообщает Sport24.ru.

«Ростов» мог сразу получить 2 млн евро, еще 1,5 млн евро через год и столько же через два года. Но донской клуб сразу ответил отказом.

В нынешнем сезоне РПЛ 25-летний форвард забил 11 голов за 25 игр. Подробнее с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Шомуродов хочет перейти в европейский клуб летом. В январе он продлил контракт с «Ростовом» на 5 лет

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