«Ростов» отказался продавать Шомуродова в «Гент» за 5 млн евро (Sport24)

Стало известно, сколько «Гент» предлагал за нападающего «Ростова» Эльдора Шомуродова.
Бельгийский клуб предложил 5 млн евро с разбивкой на 2 года, сообщает Sport24.ru.
«Ростов» мог сразу получить 2 млн евро, еще 1,5 млн евро через год и столько же через два года. Но донской клуб сразу ответил отказом.
В нынешнем сезоне РПЛ 25-летний форвард забил 11 голов за 25 игр. Подробнее с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Шомуродов хочет перейти в европейский клуб летом. В январе он продлил контракт с «Ростовом» на 5 лет