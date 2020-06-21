Ван Перси назвал фаворитов «Золотого мяча» – Левандовски, де Брюйне и Мане

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Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Робин ван Перси рассказал, кого считает фаворитами в предстоящем голосовании за обладателя «Золотого мяча».

В его списке нет ни форварда «Барселоны» Лионеля Месси, ни нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, которые на двоих получили 11 «Золотых мячей» за последние 12 лет.

На первое место в своей тройке ван Перси поставил форварда «Баварии» Роберта Левандовски, на второе – полузащитника «Манчестер Сити» Кевина де Брюйне, а на третье – полузащитника «Ливерпуля» Садьо Мане.

Действующим обладателем награды является Лионель Месси.

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