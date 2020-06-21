Ван Перси назвал фаворитов «Золотого мяча» – Левандовски, де Брюйне и Мане

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Робин ван Перси рассказал, кого считает фаворитами в предстоящем голосовании за обладателя «Золотого мяча».

В его списке нет ни форварда «Барселоны» , ни нападающего «Ювентуса» , которые на двоих получили 11 «Золотых мячей» за последние 12 лет.

На первое место в своей тройке ван Перси поставил форварда «Баварии» , на второе – полузащитника Кевина де Брюйне, а на третье – полузащитника .

Действующим обладателем награды является Лионель Месси.