«Спартак» назначит Газизова гендиректором. «Лукойл» согласовал кандидатуру менеджера («РБ-Спорт»)

Генеральный директор «Уфы» займет аналогичную должность в «Спартаке».

Согласно информации, подготовленной журналистом Сергеем Егоровым для «РБ-Спорт», кандидатура Газизова была согласована с .

Отмечается, что о назначении 51-летнего менеджера будет официально объявлено на текущей неделе.

Ранее сообщалось, что «Спартак», скорее всего, попытается купить хавбека «Уфы» Даниила Фомина, если Газизов станет гендиректором красно-белых.

Федун опять крушит все на эмоциях. Пока его идеи так внезапны, ничего хорошего «Спартак» не ждет