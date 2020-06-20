«Спартак» назначит Газизова гендиректором. «Лукойл» согласовал кандидатуру менеджера («РБ-Спорт»)

Теги Спартак премьер-лига Россия Лукойл Уфа Шамиль Газизов Сергей Егоров журналист Футбол

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов займет аналогичную должность в «Спартаке».

Согласно информации, подготовленной журналистом Сергеем Егоровым для «РБ-Спорт», кандидатура Газизова была согласована с «Лукойлом».

Отмечается, что о назначении 51-летнего менеджера будет официально объявлено на текущей неделе.

Ранее сообщалось, что «Спартак», скорее всего, попытается купить хавбека «Уфы» Даниила Фомина, если Газизов станет гендиректором красно-белых.

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