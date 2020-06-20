Сергей Семак: «Зенит» был на голову сильнее соперников в этом сезоне»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился впечатлениями от победы в РПЛ во время торжественной церемонии вручения кубка на стадионе клуба.
«Спасибо, спасибо вам огромное. Я думаю, это самый сложный год. Тяжелое, непростое, но абсолютно заслуженное чемпионство.
Поздравляю наших ребят, они заслужили ваши овации, аплодисменты, золотые медали.
В этом сезоне, думаю, мы были на голову сильнее соперников.
Низкий поклон, спасибо нашей команде. Спасибо вам за поддержку, с победой! «Зенит» – чемпион!» – сказал Семак.
«Зенит» взял второе золото подряд крайне уверенно и спокойно. Как это получилось?