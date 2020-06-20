Дзюба отдал голевой пас в третьей игре подряд. У него 12 ассистов в сезоне РПЛ

Теги Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия Малком Сочи Футбол

Форвард «Зенита» Артем Дзюба поучаствовал в голевой атаке команды в матче 27-го тура РПЛ против «Сочи» (1:1, первый тайм).

На Sports.ru можно в прямом эфире посмотреть игру. Также Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию.

На 33-й минуте нападающий отдал короткую передачу хавбеку Малкому, и бразилец отправил мяч в девятку.

Это 12-й голевой пас Дзюбы в текущем розыгрыше чемпионата России, по данным Opta (по мнению Instat, у Дзюбы 13 передач: компания засчитала игроку голевой пас на Ригони в матче с «Тамбовом» – прим.). Он ассистирует партнерам в третьей встрече подряд: ранее он отдал по одной голевой передаче в матчах с «Краснодаром» (4:2) и «Тамбовом» (2:1).

В нынешнем сезоне РПЛ 31-летний форвард набрал 28 (16+12) очков, что является лучшим результатом в его карьере.

Подробнее со статистикой Дзюбы можно ознакомиться здесь.

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