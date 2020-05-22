Гризманн останется в «Барселоне» на следующий сезон

Нападающий Антуан Гризманн не покинет «Барселону» по завершении сезона.

Руководство клуба заверило 29-летнего форварда, что не собирается отпускать его этим летом.

На встрече, которая состоялась на этой неделе, присутствовало в том числе окружение француза, обеспокоенное его будущим.

Представители «Барсы» заверили Гризманна и его представителей, что в клубе по-прежнему на него рассчитывают.

5 мая в матче с (4:1) нападающий отметился забитым мячом в Ла Лиге впервые с февраля.

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