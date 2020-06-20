Сергей Юран: «Тедеско не первый день в «Спартаке», а наладить игру не может. Может, надо подучиться»

Главный тренер «Химок» поделился мнением о работе в «Спартаке».

– «Спартак» на своем поле довольно неожиданно проиграл «Тамбову». Кто виноват: сами красно-белые, соперник, судья?

– Как известно, выигрывает команда, а проигрывает всегда тренер. Домашние матчи с «Уфой» (0:1) и с «Тамбовом» (2:3) могли стать определяющими для красно-белых в борьбе за путевку в Лигу Европы.

Леонид Федун делает для команды все возможное: построил стадион, создал прекрасные условия для тренировок, покупает игроков, футболисты вовремя получают зарплату, а результата все нет.

Когда «Спартак» не может дома обыграть «Тамбов», то очевидно, что что-то в команде не так. «Уфа», спору нет, крепкий соперник, играющий строго от обороны, но москвичи должны их побеждать на своем поле.

– Подбор игроков у красно-белых довольно приличный, но, даже играя в 3 центральных защитника, команда меньше двух не пропускает в последних матчах. Есть явные проблемы в позиционных атаках. Тедеско не тянет?

– Доменико уже не первый день в команде, а наладить игру не может. И пандемийный перерыв здесь вряд ли можно назвать серьезным препятствием. Где-то тренерский штаб ошибается с тактикой на игру, где-то с определением стартового состава.

ЦСКА до игры со «Спартаком» выглядел не очень, но обыграл красно-белых. А про игры с «Уфой» и «Тамбовом» я уже говорил. У Тедеско явно не получается. Может, надо подучиться, – сказал Юран.

Федун опять крушит все на эмоциях. Пока его идеи так внезапны, ничего хорошего «Спартак» не ждет

Тедеско так и не починил «Спартак» после Кононова. Победа над «Зенитом» – последний шанс спасти сезон