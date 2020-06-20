Васильев о «Спартаке»: «Если поступит предложение от самого титулованного российского клуба, рассмотрю с большим интересом»

Теги Спартак премьер-лига Россия Вадим Васильев Спорт-Экспресс Футбол

Бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев прокомментировал информацию о возможном приходе в «Спартак».

– Из «Спартака» ко мне никто не обращался. Если поступит предложение от самого титулованного российского клуба, то, безусловно, с большим интересом его рассмотрю.

Замечу, что в течение шести лет руководил красно-белым клубом – «Монако». Эти цвета для меня особенно дороги.

– Как бы вы оценили то положение, в котором сейчас находится «Спартак»?

– Я внимательно слежу за российским чемпионатом, у меня есть свое видение происходящего в «Спартаке», но не считаю уместным говорить об этом сегодня, тем более публично, – сказал Васильев.

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