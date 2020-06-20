Президент «Барсы»: «ВАР используют несправедливо. После рестарта есть решения, которые помогают одним и вредят другим»

Президент «Барселоны» поделился мнением о работе системы ВАР в .

«Я выступаю за ВАР. Я уже говорил, что сейчас эту систему используют несправедливо. После рестарта сезона принимаются решения, которые идут на пользу одним и вредят другим. Весь футбольный мир это наблюдает.

Это не критика, я лишь хочу, чтобы ВАР стал лучше. Я все еще сторонник ВАР, я являюсь отчаянным защитником ВАР, и эта технология может помочь.

[Президент Королевской испанской федерации футбола] Рубиалес не звонил мне, но он ничего бы и не сказал. Я говорил с ним по этому поводу, и он тоже поддерживает ВАР», – сказал Бартомеу.

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