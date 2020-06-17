Данни подтвердил, что может вернуться в «Зенит». Ему предлагают работу в системе клуба

Теги Зенит Данни премьер-лига Россия Александр Медведев Спорт-Экспресс Футбол

Бывший капитан «Зенита» Данни подтвердил, что может получить работу в системе клуба.

«Две недели назад мне звонил гендиректор клуба Медведев. Мы разговаривали о моем возвращении в «Зенит». Он хочет, чтобы я работал в Петербурге и помогал академии и клубу.

Мне бы тоже хотелось вернуться, но у моей дочери сейчас проблемы со здоровьем. В августе буду знать результаты исследования.

Мы договорились созвониться с Медведевым, если все будет хорошо, и тогда я вернусь в «Зенит», – сказал 36-летний португалец.

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