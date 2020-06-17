Кике Сетьен: «Гризманн провел отличный матч, хорошо понимал Месси, забил прекрасный гол. Мы изменили кое-что»

Главный тренер «Барселоны» подвел итоги матча 34-го тура Ла Лиги с «Вильярреалом» (4:1).

– Нам нужно было провести такой матч пораньше. Теперь мы надеемся удержать этот уровень и набирать очки. Посмотрим, что произойдет.

– Думаете ли, что «Реал» может оступиться?

– Есть вещи, которые мы не можем контролировать.

Мы постараемся сохранить этот уровень игры, побеждать. Речь идет о том, чтобы выглядеть сильнее не только в оставшихся четырех матчах, но и в Лиге чемпионов.

Я очень доволен игрой. Думаю, счет мог бы быть и крупнее. Нужно продолжать играть, как сегодня, справляться с давлением, выигрывать и действовать эффективно.

Возможно, мы удивили соперника. Нам многое удалось благодаря хорошему взаимодействию Суареса, Месси и Гризманна.

Гризманн забил отличный гол, свойственный прекрасным игрокам. Такие мячи сильно укрепляют уверенность футболистов. Мы изменили некоторые вещи, и Антуан нашел себя на поле, он был активным участником игры, хорошо понимал Месси. Он провел отличный матч.

– Президент Бартомеу сказал, что ошибки ВАР случаются в пользу одной и той же команды.

– Я не собираюсь ничего говорить, президент уже сказал, – сказал тренер.

«Барселона» отстает от «Реала» на 4 очка за 4 тура до конца Ла Лиги