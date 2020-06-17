Итурральде Гонсалес о фоле на Марсело: «Чистый пенальти. Нарушение Рамоса – тоже пенальти»

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Бывший испанский судья Эдуардо Итурральде Гонсалес прокомментировал решения арбитра в матче Ла Лиги «Атлетик» – «Реал» (0:1).

Во втором тайме полузащитник «Атлетика» Дани Гарсия сфолил в штрафной на Марсело. Главный судья Хосе Луис Гонсалес Гонсалес воспользовался ВАР и назначил пенальти, который реализовал Серхио Рамос.

«Это чистый пенальти. Игрок «Атлетика» наступил на ногу Марсело за несколько секунд до контакта с мячом. У меня нет сомнений, что это пенальти», – сказал Итурральде Гонсалес.

Также экс-арбитр разобрал момент в штрафной «Реала». Рамос наступил на ногу Раулю Гарсии. Судья не зафиксировал нарушение правил и не стал обращаться к системе видеопомощи арбитрам (ВАР).

«Это тоже пенальти. В футболе намерение игрока не имеет значения. В мое время я бы не обратил на это внимания, но, по нынешним правилам, придерживаясь буквы закона, это пенальти.

Видеоассистент заявил, что у Рамоса не было намерения сфолить, но это не имеет значения. Понятие «намерение» убрано из правил, так что это тоже пенальти», – заявил Итурральде Гонсалес.

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