Итурральде Гонсалес о фоле на Марсело: «Чистый пенальти. Нарушение Рамоса – тоже пенальти»

Бывший испанский судья Эдуардо Итурральде Гонсалес прокомментировал решения арбитра в матче «Атлетик» – «Реал» (0:1).

Во втором тайме полузащитник «Атлетика» сфолил в штрафной на Марсело. Главный судья воспользовался ВАР и назначил пенальти, который реализовал .

«Это чистый пенальти. Игрок наступил на ногу Марсело за несколько секунд до контакта с мячом. У меня нет сомнений, что это пенальти», – сказал Итурральде Гонсалес.

Также экс-арбитр разобрал момент в штрафной . Рамос наступил на ногу Раулю Гарсии. Судья не зафиксировал нарушение правил и не стал обращаться к системе видеопомощи арбитрам (ВАР).

«Это тоже пенальти. В футболе намерение игрока не имеет значения. В мое время я бы не обратил на это внимания, но, по нынешним правилам, придерживаясь буквы закона, это пенальти.

Видеоассистент заявил, что у Рамоса не было намерения сфолить, но это не имеет значения. Понятие «намерение» убрано из правил, так что это тоже пенальти», – заявил Итурральде Гонсалес.

«Реал» уходит в отрыв под разговоры о судействе. В похожих моментах «Мадриду» дали пенальти, а «Атлетику» – нет

Экс-арбитр Андухар Оливер: «Марсело наступили на ногу. Это пенальти»