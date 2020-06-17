Юрген Клопп: «Два моих главных фаворита Лиги чемпионов – «Бавария» и «Манчестер Сити»

Теги Бавария Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Юрген Клопп Лига чемпионов УЕФА Ханс-Дитер Флик Футбол

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о фаворитах плей-офф Лиги чемпионов

Ожидается, что турнир возобновится в следующем месяце, а оставшиеся матчи – четвертьфиналы, полуфиналы и финал – будут доиграны в течение 16 дней. 

«Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов в прошлом сезоне, а в этом розыгрыше потерпел поражение от «Атлетико» в 1/8 финала. 

«Для меня два главных фаворита – это «Бавария» и «Манчестер Сити». Было бы интересно, если бы они сыграли между собой. Я не знаю, может ли это произойти, встретятся они в полуфинале или где-то еще. 

«Бавария» провела впечатляющий сезон в Германии – и до, и после приостановки. После прихода Флика команда смотрится очень внушительно. 

Турнир будет интересен, так как начнется заново. Но когда смотришь на ту команду, что сейчас есть у «Ман Сити»... Очевидно, что это два фаворита. 

Для победы всем нужна удача, но, как я всегда говорил, если вы хотите выиграть Лигу чемпионов, то должны подготовить свой лучший состав к финалу. 

Дело не в том, что у других команд нет шансов, но я действительно считаю, что эти две команды являются фаворитами», – сказал Клопп. 

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья