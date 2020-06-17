Юрген Клопп: «Два моих главных фаворита Лиги чемпионов – «Бавария» и «Манчестер Сити»

Главный тренер поделился мнением о фаворитах плей-офф Лиги чемпионов.

Ожидается, что турнир возобновится в следующем месяце, а оставшиеся матчи – четвертьфиналы, полуфиналы и финал – будут доиграны в течение 16 дней.

«Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов в прошлом сезоне, а в этом розыгрыше потерпел поражение от «Атлетико» в 1/8 финала.

«Для меня два главных фаворита – это и . Было бы интересно, если бы они сыграли между собой. Я не знаю, может ли это произойти, встретятся они в полуфинале или где-то еще.

«Бавария» провела впечатляющий сезон в Германии – и до, и после приостановки. После прихода Флика команда смотрится очень внушительно.

Турнир будет интересен, так как начнется заново. Но когда смотришь на ту команду, что сейчас есть у «Ман Сити»... Очевидно, что это два фаворита.

Для победы всем нужна удача, но, как я всегда говорил, если вы хотите выиграть Лигу чемпионов, то должны подготовить свой лучший состав к финалу.

Дело не в том, что у других команд нет шансов, но я действительно считаю, что эти две команды являются фаворитами», – сказал Клопп.