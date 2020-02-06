Месси может перейти в «Ман Сити» через год (Fox Sports)

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Форвард «Барселоны» Лионель Месси может продолжить карьеру в АПЛ, сообщает аргентинский журналист Fox Sports Кристиан Мартин.

Ранее стало известно, что 33-летний игрок планирует покинуть каталонский клуб летом 2021 года, когда истекает срок его контракта.

«Вероятность перехода Месси в «Манчестер Сити» действительно существует. Это подтверждают мои источники в Каталонии и Англии. Условиями сделки будут довольны все заинтересованные стороны», – написал Мартин.

В случае перехода в «Ман Сити» Месси воссоединится с главным тренером Пепом Гвардиолой, знакомом ему по совместной работе в «Барселоне».

Месси уходит из «Барсы» минимум четвертый раз. Наверняка все опять закончится примирением и новым контрактом

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