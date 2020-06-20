Сетьен о возможном уходе Месси: «От него я ничего не слышал. Все остальное – спекуляции»

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен высказался о ситуации с форвардом Лионелем Месси, а также об атмосфере в команде.
Ранее сообщалось, что аргентинец планирует уйти из клуба в 2021 году.
О Месси
«Я не собираюсь спекулировать на этой теме, от Месси я ничего не слышал. Мне нечего сказать.
Мне ситуация с Месси видится хорошей, все остальное – спекуляции. Мы говорим по делу, без лишних слов».
Об атмосфере в команде
«Я понимаю, что в каждой команде есть своя иерархия, это то, что развивается с течением времени, за время выступлений. Игроки не пытались мне помешать, наоборот. Я не из тех тренеров, кто пытается что-то навязать», – сказал Сетьен.
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