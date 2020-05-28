Игроки и тренеры «Реала» не получат бонусных выплат, если выиграют Ла Лигу или ЛЧ

Игроки и тренерский штаб не получат никаких бонусов в случае победы в Ла Лиге или в Лиге чемпионов.

После вспышки коронавируса они договорились о 10-процентном сокращении зарплаты, а также об отмене любых бонусов за победы в турнирах, сообщает Marca.

Игроки «Реала», которых представлял капитан , приняли предложение клуба, так как знали о финансовых трудностях, связанных с кризисом.

В Ла Лиге мадридский клуб лидирует после 33 туров и опережает идущую второй «Барселону» на 4 очка. В Лиге чемпионов «Реалу» предстоит ответный матч с «Манчестер Сити» в рамках 1/8 финала (первый матч – 1:2).