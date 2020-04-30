Агент Бэйла: «Гарет счастлив в «Реале». Он хочет обеспечить себя и внуков на всю жизнь»

Джонатан Барнетт, агент вингера «Реала» , высказался о будущем клиента.

«Я понятия не имею, сколько он стоит. Его зарплата достаточно высока (668 тысяч фунтов в неделю – прим. Sports.ru). Я не могу определять это. Клубы сами решают, сколько они хотят заплатить за него.

Как я всегда говорил, он очень счастлив в Мадриде. У него прекрасная жизнь тут, так что не вижу причин, по которым он не мог бы завершить карьеру в «Реале»,

Это его жизнь. В финансовом отношении он хочет обеспечить себя, детей и даже внуков на всю жизнь. Он выиграл почти все трофеи, кроме чемпионата мира.

Было бы здорово вернуться в Премьер-лигу, однако я не думаю, что он хочет этого в данный момент. Гарет очень счастлив играть в «Реале», – заявил Барнетт в эфире BBC Radio 4.

В валлиец выступал за и , после чего перешел в «Реал».

Бэйл говорит об МЛС, но его переезд маловероятен – придется жертвовать почти всей зарплатой