Хави возглавит «Барселону» по окончании сезона (Mundo Deportivo)

Экс-хавбек «Барселоны», а ныне главный тренер катарского Хави договорился о том, что возглавит каталонский клуб по окончании сезона.

40-летний специалист принял предложение президента сине-гранатовых , заручившегося поддержкой команды в пользу кандидатуры Хави, сообщает журналист Mundo Deportivo Франсеск Агилар.

Нынешний главный тренер «Барсы» либо доработает текущий сезон до конца, либо в ближайшее время уступит место Гарсии Пимьенте из «Барселоны Б».

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