Хави возглавит «Барселону» по окончании сезона (Mundo Deportivo)

Теги Барселона Хави Ла Лига отставки высшая лига Катар Аль-Садд Жозеп Бартомеу Кике Сетьен Хавьер Гарсия Пимьента Футбол

Экс-хавбек «Барселоны», а ныне главный тренер катарского «Аль-Садда» Хави договорился о том, что возглавит каталонский клуб по окончании сезона.

40-летний специалист принял предложение президента сине-гранатовых Жозепа Бартомеу, заручившегося поддержкой команды в пользу кандидатуры Хави, сообщает журналист Mundo Deportivo Франсеск Агилар.

Нынешний главный тренер «Барсы» Кике Сетьен либо доработает текущий сезон до конца, либо в ближайшее время уступит место Гарсии Пимьенте из «Барселоны Б».

Хави: «Хотел бы вернуться в «Барсу» в подходящий момент и вернуть ее на победный путь»

«Барселона» уволит Сетьена по окончании сезона (Goal.com)

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья