Хави возглавит «Барселону» по окончании сезона (Mundo Deportivo)

Экс-хавбек «Барселоны», а ныне главный тренер катарского «Аль-Садда» Хави договорился о том, что возглавит каталонский клуб по окончании сезона.
40-летний специалист принял предложение президента сине-гранатовых Жозепа Бартомеу, заручившегося поддержкой команды в пользу кандидатуры Хави, сообщает журналист Mundo Deportivo Франсеск Агилар.
Нынешний главный тренер «Барсы» Кике Сетьен либо доработает текущий сезон до конца, либо в ближайшее время уступит место Гарсии Пимьенте из «Барселоны Б».
Хави: «Хотел бы вернуться в «Барсу» в подходящий момент и вернуть ее на победный путь»