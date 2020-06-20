Дмитрий Аленичев: «Спартак» очень слаб в позиционных атаках. У штаба Тедеско нет плана «Б»

Бывший главный тренер «Спартака» поделился впечатлениями от дерби с (0:2).

«Красно-белые очень слабы в позиционных атаках. А разбежаться, организовывать быстрые контратаки не давали армейцы. Три центральных защитника красно-синих все делали очень грамотно, лишили форвардов соперника пространства. И «Спартак» впадал в ступор, не знал, как пройти такую плотную оборону.

После первого тайма я предполагал, что гости могут отыграться только со стандарта, с учетом того, что в команде есть футболисты, которые здорово работают на «втором этаже» – Жиго, Джикия, Соболев. А вот каких-то красивых ходов не ждал.

Хотя однажды спартаковцам удалась классная атака – 5-6 передач в одно касание и завершающий удар Зобнина. Не скрою, комбинация впечатлила. Но это, увы, единичный случай. Был еще дальний удар Умярова, который здорово потащил Игорь Акинфеев.

Не думаю, что в следующих матчах «Спартак» кардинально поменяет тактику. Считаю, соперники уже раскусили стилистику, нашли противоядие, не оставляют пространство за спиной для нападающих красно-белых. А у тренерского штаба нет пока плана «Б».

Уже не припомню, чтобы ЦСКА и «Спартак» встречались между собой, занимая 5-е и 6-е места в таблице. Армейцы сейчас получили положительный эмоциональный заряд. А «Спартак», считаю, в оставшихся турах может выпускать на поле трех-четырех молодых футболистов, что называется, обкатывать их», – высказался Аленичев.

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