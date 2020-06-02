Димитар Бербатов: «Раньше речь шла о чемпионстве «МЮ», сейчас – о топ-4»

Бывший форвард высказался о выступлениях манкунианцев в этом сезоне.

«Если им удастся сохранить нынешний уровень до конца сезона, будет здорово. Это даст большой толчок всей команде на следующий сезон.

Надеюсь, они добьются успеха и попадут в первую четверку. Если так и случится, то это действительно может быть началом чего-то нового, учитывая их молодой состав, который выстраивает Сульшер.

Их выступление против «Брайтона» было великолепным, но если они проиграют следующую игру, все будет напрасно. Я почти уверен, что другие команды обращают внимание на нынешний настрой «МЮ», насколько манкунианцы стали лучше.

Теперь важна стабильность. Мы должны помнить, что в прошлом у «МЮ» тоже были хорошие игры, после которых они теряли очки и не достигали своих целей. Сейчас у них особый настрой. Если они продолжат играть так, как они выступают после возобновления сезона, то «МЮ» может выдать сильную концовку.

Игроки «Ман Юнайтед» не должны увлекаться. Не думаю, что это случится. Сейчас мы говорим о попадании «Манчестер Юнайтед» в топ-4, хотя совсем недавно речь шла только о чемпионстве», – заявил Бербатов.

После 32 туров «МЮ» занимает 5-е место и отстает от идущего 4-м «Челси» на 2 очка.