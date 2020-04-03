Бербатов про «МЮ» в топ-4: «Очень большие шансы. Три очка до «Челси» – это ничто»

Бывший нападающий оценил шансы команды попасть в первую четверку по итогам сезона.

О борьбе за топ-4

«У «МЮ» очень большие шансы, и клуб это знает. Надеюсь, команда будет готова к этой борьбе, потому что три очка – это ничто».

О восстановлении от травм

«Отличные новости для «Манчестер Юнайтед», но опасность в том, что он очень долго не играл.

Возвращение после длительной травмы может повлиять на его игру в стартовом составе. Будет интересно посмотреть, бросит ли сразу его Сульшер прямо в битву.

Погба и впервые смогут поиграть вместе. Интересно, найдут ли они общий язык. Может получиться прекрасная связка».

О возобновлении сезона в

«Мне любопытно понять, насколько физически и морально подготовлены команды, узнать, как много игр потребуется для того, чтобы футбол вышел на привычный уровень качества, скорости, интенсивности.

Возможно, будет похоже на просмотр товарищеских матчей или тренировок. Такое чувство было и при просмотре игр Бундеслиги».

«МЮ», набрав 45 очков в 29 матчах, занимает пятое место, отставая на три балла от идущего четвертым .

Если отстранение «Манчестер Сити» от еврокубков останется в силе, то и пятое место даст право сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

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