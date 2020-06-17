Кристоф Дюгарри: «Месси мог бы больше пасовать Гризманну. Антуан потерял уверенность»

Бывший игрок сборной Франции Кристоф Дюгарри высказался о проблемах нападающего в «Барселоне».

«Он потерял уверенность. Выступления Гризманна не так хороши.

действительно мог бы отдавать ему больше передач, но, если честно, меня это не шокирует. Гризманн теряет мячи, он играет слабо.

Гризманн не может просто пойти, увидеться с Месси и решить проблемы», – сказал Дюгарри.

Последний полный матч за «Барселону» Гризманн провел 16 июня, когда каталонский клуб играл против «Леганеса» (2:0). Затем он сыграл 14 минут в матче с «Севильей» (0:0), 65 минут в матче с «Атлетиком» (1:0) и 10 минут в игре против «Сельты» (2:2). В матче против «Атлетико» француз вышел на поле на 90-й минуте.

В этом сезоне Гризманн провел за «Барселону» 32 матча в , забил 8 мячей и сделал 5 ассистов.

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