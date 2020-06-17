Чалов повредил колено в матче со «Спартаком». Он будет работать индивидуально в ближайшие дни

сообщил о травме нападающего , полученной в матче 25-го тура Премьер-лиги со «Спартаком» (2:0).

22-летний форвард, замененный вчера по ходу второго тайма из-за повреждения колена, прошел обследование в Москве.



В ближайшие дни Чалов будет работать по индивидуальной программе, о сроках его возвращения в общую группу ЦСКА сообщит дополнительно.

Чалов забил 5 голов и отдал 4 паса в 25 матчах чемпионата России. Его статистику смотрите здесь.

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