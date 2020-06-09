Пеп подтвердил, что «Сити» устроит чемпионский коридор для «Ливерпуля»: «Они заслужили»

Главный тренер «Манчестер Сити» подтвердил, что игроки «горожан» организуют для «Ливерпуля» чемпионский коридор за досрочную победу в перед очной встречей на «Этихаде» в рамках 32-го тура.

«Конечно, мы организуем чемпионский коридор. Мы всегда принимаем «Ливерпуль» с неимоверным радушием, им грех жаловаться. И, конечно, мы собираемся это [коридор] устроить, потому что они заслужили», – сказал Гвардиола.

Матч – «Ливерпуль» состоится 2 июля.

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