Пеп Гвардиола: «Невозможно все время побеждать» 

Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Футбол

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола после досрочно оформленного чемпионства «Ливерпуля» заявил, что невозможно постоянно побеждать.

«Команда, которая выиграла восемь трофеев за последние три года, показывает страсть в каждом матче, в каждом турнире, везде. Тяжело добиться того, что нам удалось в самой сложной лиге мира. Но невозможно все время побеждать.

Есть одна команда, которая выделялась. Когда есть одна исключительная команда, я говорю, что нужно ее поздравить и учиться у нее. Все просто», – сказал Гвардиола.

«Ливерпуль» стал чемпионом Англии впервые за 30 лет

«Ливерпуль» – чемпион. Клопп построил почти идеальную команду

Этот «Ливерпуль» начался в 2010-м: грань банкротства, спасительный емэйл фаната и гик-аналитик

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья