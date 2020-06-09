Пеп Гвардиола: «Невозможно все время побеждать» 

Главный тренер после досрочно оформленного чемпионства заявил, что невозможно постоянно побеждать.

«Команда, которая выиграла восемь трофеев за последние три года, показывает страсть в каждом матче, в каждом турнире, везде. Тяжело добиться того, что нам удалось в самой сложной лиге мира. Но невозможно все время побеждать.

Есть одна команда, которая выделялась. Когда есть одна исключительная команда, я говорю, что нужно ее поздравить и учиться у нее. Все просто», – сказал Гвардиола.

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