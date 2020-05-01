«Вагнер Лав в 55 лет будет играть сильнее, чем Заболотный». Агент Сафонов о возвращении бразильца

Агент Алексей Сафонов прокомментировал возможное возвращение в ЦСКА нападающего Вагнера Лава.

– В ЦСКА ставка на молодежь, перепродажа звезд и так далее. Как в этот ряд вписывается возвращение 35-летнего Вагнера Лава?

– Ну Вагнер Лав – это исключение. Это такой «цыганский конь». Сколько раз он возвращался, столько же раз его затем выгодно продавали.

– Так ему 35 лет.

– Вагнер Лав в 55 лет будет играть сильнее, чем Заболотный. Да, у ЦСКА есть Чалов, но вдруг его продадут? И вообще у армейцев совсем небольшой выбор в атаке. А Вагнер Лав такой игрок, кто может в одиночку решить исход матча. В российском чемпионате таких почти не было. Только Халк, , и тот же Вагнер Лав. С натяжкой в этот список добавил бы .

На таких футболистов ходят зрители. Понятно, что Лав не будет тележку возить на поле, а будет выходить делать результат. К тому же, трансфер оплачивать не надо, приходит свободным агентом. Просит пол-лимона зарплаты. В принципе, нормальные условия. Поверьте мне, нельзя исключать, что его в какой-нибудь Китай еще продадут, – сказал Сафонов.