Агент Сафонов: «Рыжиков мог перейти в «Барселону», а Буффон – приехать в «Рубин»

Агент Алексей Сафонов рассказал, что голкипер «Крыльев Советов» Сергей Рыжиков мог оказаться в «Барселоне».
– Вы мне говорили, что Буффон мог приехать в «Рубин».
– Да, это могло произойти. Буффон же об этом пишет в своей книге. Серега еще смеялся, что у него будет очень крутой преемник!
Были переговоры, но не срослось. А Рыжиков мог перейти в «Барселону».
– Когда?
– Это было после того легендарного матча [«Рубина» с «Барселоной»]. Тогда еще и Вальдес хотел уехать в Америку. Меня познакомили с Сандро Роселем. Мы очень много общались.
Серега и «Рубин» часто играли против испанцев, и Рыжий стоял очень хорошо. В итоге Вальдес передумал ехать в МЛС. А самое обидное, что позже Вальдес порвал кресты. И сам не играл, и нам дорогу перебежал (смеется).
– Какие условия были?
– Серега терял около 300-400 тысяч евро чистыми в год.
– Ну это ерунда. Если ты играешь за «Барсу».
– Он так и сказал. Серега сказал, что готов бесплатно играть за «Барсу». В «Рубине» он получал 2,2 лимона, а в Барсе – 1.6.
Он и сейчас хочет в Европу. Есть варианты с «Динамо» из Загреба, турецкими командами.
– Еще раз. Рыжиков мог стать основным вратарем?
– Да. У Сереги классный характер. Он создает приятный микроклимат. Для него деньги – не главное. Он еще не наигрался, – сказал агент.