Агент Сафонов: «Рыжиков мог перейти в «Барселону», а Буффон – приехать в «Рубин»

Агент Алексей Сафонов рассказал, что голкипер мог оказаться в «Барселоне».

– Вы мне говорили, что Буффон мог приехать в .

– Да, это могло произойти. Буффон же об этом пишет в своей книге. Серега еще смеялся, что у него будет очень крутой преемник!

Были переговоры, но не срослось. А Рыжиков мог перейти в «Барселону».

– Когда?

– Это было после того легендарного матча [«Рубина» с «Барселоной»]. Тогда еще и Вальдес хотел уехать в Америку. Меня познакомили с . Мы очень много общались.

Серега и «Рубин» часто играли против испанцев, и Рыжий стоял очень хорошо. В итоге Вальдес передумал ехать в МЛС. А самое обидное, что позже Вальдес порвал кресты. И сам не играл, и нам дорогу перебежал (смеется).

– Какие условия были?

– Серега терял около 300-400 тысяч евро чистыми в год.

– Ну это ерунда. Если ты играешь за «Барсу».

– Он так и сказал. Серега сказал, что готов бесплатно играть за «Барсу». В «Рубине» он получал 2,2 лимона, а в Барсе – 1.6.

Он и сейчас хочет в Европу. Есть варианты с «Динамо» из Загреба, турецкими командами.

– Еще раз. Рыжиков мог стать основным вратарем?

– Да. У Сереги классный характер. Он создает приятный микроклимат. Для него деньги – не главное. Он еще не наигрался, – сказал агент.