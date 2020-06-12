Хавбек «Уфы» Голубев: «Все видели офсайд у Жиго. Гол справедливо отменен»

Полузащитник «Уфы» поделился впечатлениями от матча со «Спартаком» (0:0).

– Выходил играть как можно больше вперед, помогать команде обороняться, выбегать в быстрые контратаки, что иногда получалось.

– Что вообще испытал, когда команда только пропустила от Соболева?

– Когда забили, я, конечно, расстроился, но офсайд точно не видел, так как был далеко от эпизода. А потом, когда была проверка гола, думаю, что все видели, что был офсайд у Жиго, так что гол справедливо был отменен.

– «Спартак» совсем недалеко по турнирной таблице, хотелось их обогнать в личной встрече или очком тоже довольны?

– Конечно, хотим обогнать «Спартак». С большими клубами мы играем очень хорошо. Я не вижу никаких проблем, если мы будем выше того же «Спартака», «Динамо» или ЦСКА, почему нет? У нас хорошая команда, нам все по силам, – сказал Голубев.

«Спартак» заслужил победу над «Уфой», но искать судейский заговор – совсем сектанство. Офсайд был, а гола нет