«Пике не нарушал правила». Экс-судья Андухар Оливер о штрафном «Сельты», с которого забил Аспас

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Бывший судья Хуан Андухар Оливер прокомментировал эпизод, приведший к штрафному, с которого «Сельта» забила второй гол «Барселоне» (2:2).

Жерар Пике шел в подкат, после которого упал Рафинья. Арбитр Гильермо Куадра Фернандес увидел фол и назначил штрафной, с которого забил Яго Аспас.

«Пике падает на землю, чтобы остановить Рафинью, но там ни в коем случае не было достаточного контакта, чтобы определить фол.

Игрок «Сельты» падает на землю, и судья ошибается, полагая, что защитник «Барселоны» нарушил правила», – заявил Андухар Оливер.

Видимо, Смолову скучно забивать середнякам. Поэтому сначала пострадал «Реал», а теперь «Барса» 🤟

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