«Пике не нарушал правила». Экс-судья Андухар Оливер о штрафном «Сельты», с которого забил Аспас

Бывший судья Хуан Андухар Оливер прокомментировал эпизод, приведший к штрафному, с которого «Сельта» забила второй гол «Барселоне» (2:2).
Жерар Пике шел в подкат, после которого упал Рафинья. Арбитр Гильермо Куадра Фернандес увидел фол и назначил штрафной, с которого забил Яго Аспас.
«Пике падает на землю, чтобы остановить Рафинью, но там ни в коем случае не было достаточного контакта, чтобы определить фол.
Игрок «Сельты» падает на землю, и судья ошибается, полагая, что защитник «Барселоны» нарушил правила», – заявил Андухар Оливер.
Видимо, Смолову скучно забивать середнякам. Поэтому сначала пострадал «Реал», а теперь «Барса» 🤟