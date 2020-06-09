«Пике не нарушал правила». Экс-судья Андухар Оливер о штрафном «Сельты», с которого забил Аспас

Бывший судья Хуан Андухар Оливер прокомментировал эпизод, приведший к штрафному, с которого забила второй гол «Барселоне» (2:2).

шел в подкат, после которого упал Рафинья. Арбитр Гильермо Куадра Фернандес увидел фол и назначил штрафной, с которого забил .

«Пике падает на землю, чтобы остановить Рафинью, но там ни в коем случае не было достаточного контакта, чтобы определить фол.

Игрок «Сельты» падает на землю, и судья ошибается, полагая, что защитник «Барселоны» нарушил правила», – заявил Андухар Оливер.

Видимо, Смолову скучно забивать середнякам. Поэтому сначала пострадал «Реал», а теперь «Барса» 🤟