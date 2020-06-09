Геннадий Орлов: «Зенит» – команда для РПЛ. Сутормин и Ерохин – футболисты не для ЛЧ»

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об уровне состава .

«Я как никто критичен по отношению к «Зениту» и к игрокам команды. Считаю, что «Зенит» – это команда для Премьер-лиги. Наверное, каким-то футболистам не нравится то, что я говорю.

Возьмем Сутормина. Это футболист с хорошими качествами, но у него есть определенный потолок.

Есть еще в «Зените» такой игрок, как Ерохин. Это футболисты не для Лиги чемпионов. А ведь «Зенит» ставит задачу в Лиге чемпионов выходить из группы и играть среди европейских топ-клубов», – сказал Орлов в прямом эфире во «ВКонтакте».