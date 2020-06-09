Экс-тренер «Мордовии»: «Финансовые проблемы клуба начались с приходом Семина. Он привлек дорогостоящих игроков»

Бывший главный тренер «Мордовии» поделился мнением о причинах проблем в клубе.

Ранее «Мордовия» не получила лицензию для .

«Мне кажется, финансовые проблемы начались с приходом Семина. Он привлек дорогостоящих футболистов, на которых были израсходованы большие средства. После этого началась нехватка денег.

Второй момент – ​огромный долг за аренду стадиона. Это мне совсем непонятно. вынуждена платить более 3 миллионов рублей, чтобы проводить официальные матчи. Это полное безобразие.

Вылет из ФНЛ – ​это огромный шаг назад, но мера вынужденная. Видимо, руководство Мордовии поняло, что сегодня второй футбольный эшелон республике не по карману.

Каким представляется дальнейшее существование клуба? Обязательно нужно сохранить профессиональный статус. Футбольные традиции терять нельзя, команда мастеров должна оставаться. Банкротство и уход в КФК ни к чему хорошему не приведут. Долги в любом случае придется погашать.

Надо разобраться с клубным бюджетом и сделать в ПФЛ ставку на местных воспитанников. Так будет правильно экономически и стратегически. О ФНЛ пока придется забыть. На данном этапе важно просто сохранить клуб», – заявил Щербаченко.

Семин возглавлял «Мордовию» в сезоне-2014/15.