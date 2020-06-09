«Динамо» сыграет с ЦСКА основным составом

«Динамо» объявило, что в матче 24-го тура с сыграет основным составом.

Ранее стало известно, что коронавирусом в «Динамо» заболели Шарль Каборе, Клинтон Н’Жи и Себастьян Шиманьски.

Напомним, матч «Динамо» с «Краснодаром» в 23-м туре РПЛ был перенесен на 19 июля из-за вспышки коронавируса в московской команде.

Матч «Динамо» – ЦСКА состоится сегодня, 27 июня. Начало – в 19:00 по московскому времени.

Роспотребнадзор пока против смягчения регламента РПЛ. Поэтому в четырех клубах с вирусом – четыре разных решения