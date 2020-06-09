Матч «Динамо» – ЦСКА состоится 27 июня. Хозяева сыграют составом, близким к основному («СЭ»)

Матч 24-го тура между московским и ЦСКА состоится в ранее намеченные сроки — в субботу, 27 июня, сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, «Динамо», скорее всего, сыграет практически основным составом. При этом хозяева ожидают сообщения от регионального Роспотребнадзора, от которого будет зависеть решение по участию в матче некоторых игроков основы.

Напомним, матч «Динамо» с «Краснодаром» в 23-м туре РПЛ был перенесен на 19 июля из-за вспышки коронавируса в московской команде. Сообщалось, что к игре против готовится молодежный состав «Динамо».