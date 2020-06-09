Отношения Бэйла и Зидана испортились. Игрок недоволен ролью запасного (ESPN)

Отношения главного тренера «Реала» Зинедина Зидана и вингера команды Гарета Бэйла окончательно испортились, сообщает ESPN.
Валлиец недоволен тем, что его часто используют в роли запасного в ключевых матчах. Зидан и его штаб не имеют претензий к работе Бэйла на тренировках, но недовольны реакцией игрока на эти решения.
Утверждается, что Зидану неприятно обсуждать вопрос отношений с Бэйлом на публике.
Также отмечается, что отношения между Бэйлом и президентом «сливочных» Флорентино Пересом также стали хуже.
В нынешнем розыгрыше Ла Лиги 30-летний игрок принял участие в 16 матчах, в среднем проводя на поле 68 минут.