Отношения Бэйла и Зидана испортились. Игрок недоволен ролью запасного (ESPN)

Отношения главного тренера и вингера команды окончательно испортились, сообщает ESPN.

Валлиец недоволен тем, что его часто используют в роли запасного в ключевых матчах. Зидан и его штаб не имеют претензий к работе Бэйла на тренировках, но недовольны реакцией игрока на эти решения.

Утверждается, что Зидану неприятно обсуждать вопрос отношений с Бэйлом на публике.

Также отмечается, что отношения между Бэйлом и президентом «сливочных» также стали хуже.

В нынешнем розыгрыше 30-летний игрок принял участие в 16 матчах, в среднем проводя на поле 68 минут.