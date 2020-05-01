🏌️‍♂️Бэйл в позе гольфиста сфотографировался на тренировке «Реала»

Защитник «Реала» Серхио Рамос опубликовал фото команды с сегодняшней тренировки.
Полузащитник «сливочных» Гарет Бэйл также принял в этом участие, встав в позу гольфиста, готовящегося нанести удар.
Для «Реала» чемпионат Испании возобновится 14 июня, мадридцы сыграют дома с «Эйбаром».
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