🏌️‍♂️Бэйл в позе гольфиста сфотографировался на тренировке «Реала»

Защитник опубликовал фото команды с сегодняшней тренировки.

Полузащитник «сливочных» Гарет Бэйл также принял в этом участие, встав в позу гольфиста, готовящегося нанести удар.

Для «Реала» чемпионат Испании возобновится 14 июня, мадридцы сыграют дома с «Эйбаром».

Бэйл тоже шутит про гольф. На тренировке представлял, что нога – это клюшка

Бэйл обожает гольф. Возможно, игра усугубляет его травмы

Гарет Бэйл: «Не понимаю, почему многих беспокоит моя игра в гольф. Такое восприятие создали медиа»