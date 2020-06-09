Нолито: «Бог сделал Месси лучшим игроком в мире без необходимости посещать тренажерный зал»

Полузащитник «Сельты» Нолито поделился ожиданиями от матча 32-го тура с «Барселоной», а также высказался о форварде каталонцев .

«Бог коснулся Месси волшебной палочкой три или четыре раза, чтобы сделать его лучшим [игроком] в мире без необходимости посещать тренажерный зал или что-то в этом роде.

Мы постараемся создать проблемы, хотя у них есть отличные игроки, такие как Месси. Они могут воспользоваться и забить после любой из твоих ошибок.

У «Сельты» тоже есть отличные футболисты. Мы в хорошей форме, выиграли два матча. Нам нужно усердно работать, настраиваться и по максимуму побеждать», – сказал .

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