Джейми Реднапп: «Ливерпуль» или «Сити» – это как Месси или Роналду. Зависит от стиля игры, который вы любите»

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Экс-полузащитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Реднапп высказался о противостоянии «красных» с «Манчестер Сити». 

«Это как с Месси и Роналду. Кого вы выбираете? Они оба великолепно делают свою работу.

«Ман Сити» в большей степени действуют через полузащиту, они выстраивают игру через владение. «Ливерпуль» отличается от них, они доводят мяч до атакующей тройки, и начинается такая магия, как, например, в моменте с последним голом в ворота «Пэлас». В этом весь «Ливерпуль», они устремлены вперед.

Но нельзя сказать, что кто-то из них действует неправильно. Смотреть на игру «Сити» и «Ливерпуля» очень приятно, это радость. Кому-то нравится Роналду, кому-то – Месси. Это зависит от стиля игры, который вы предпочитаете», – сказал Реднапп.

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